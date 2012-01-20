苹果发布iBook 2 助力iPad开拓教育领域

路透纽约1月19日电（记者 Yinka Adegoke）---苹果周四推出iBook 2软件，涉足数字教材市场，旨在通过美国教育行业促进iPad产品在教育行业的应用。

苹果最近与出版商Pearson (PSON.L)、麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N以及Houghton Mifflin Harcourt合作开发数字教材。这三家出版公司占美国教材销售市场的90%份额。

这也使苹果加入与亚马逊（Amazon.com）(AMZN.O)及其他内容和设备厂商的竞争，这些对手已经以各自的电子教材产品在价值80亿美元的教材市场获得先机。

或许苹果将颠覆传统教材市场，将焦点从内容转移到硬件设备上。但是出版商表示合作将是复兴和扩张教材市场的绝好契机。

麦格希集团首席执行官麦克劳（Terry McGraw）称，“我对乔布斯和苹果公司的远见卓识，以iPad增强教材市场活力深表钦佩。”他表示，去年6月以来自己曾与乔布斯及其团队进行过交流，探讨将教材转换为应用软件。

他表示，iPad教材将不仅局限於高中生和大学生，也将吸引到每个消费者。“我认为这无疑将为所有人提供随时随地学习的工具。”

苹果还新推出了iBook Author免费软件，可以在苹果在线商店获得，能够帮助用户制作书籍。苹果还重新引入了iTunes U服务，作为单独的应用，含有包括耶鲁大学和杜克大学在内的高校100套完整在线课程。(完)

编译：王凤昌 发稿：程芳

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