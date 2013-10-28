苹果业绩平淡 看好假日销售季

路透10月28日 -美国消费电子公司苹果(AAPL.O)9月当季尽管销售了3,380万部iPhone手机，但获利与利润率双双下降，促使一些失望的投资者了结该股近期强劲上涨所带来的获利。

在苹果9月份预计营收和利润率均将处于其自己预估区间的高端之后，华尔街曾期望其季度营收会比较强劲。

苹果股价自那以来上涨了17%，周一在盘后交易中约下跌2%至519.10美元。

这家全球市值最大的技术公司周一称，预期在关键的10-12月期间，营收将为550-580亿美元。华尔街分析师平均预期约为556.5亿美元。

第四季毛利率为37%，低于上年同期的40%，因来自三星电子(005930.KS)等对手的竞争加剧。分析师之前平均预估为36.9%。

“我们本来会预计将有更高的毛利率，”Morningstar分析师BrianColello说，“价格更高的手机，以及市场对5S的明显青睐，我们都曾预计12月当季的毛利率会得到提振。”

苹果表示，上个会计季度销售了3,380万部iPhone，基本符合分析师预期的3,300-3,600万部。

当季还销售了1,410万部iPad，稍高于上年同期的1,400万部。同时苹果Mac电脑销量为460万台，低于上年同期的490万台。

总体营收为375亿美元，高于汤森路透I/B/E/S所调查的分析师平均预估的368亿美元。

每股盈余(EPS)为8.26美元，亦高于分析师平均预估的7.94美元。

苹果CEO称，IPHONE5S当季结束时有非常多的未交货订单，供应每周都在增长。“我们感觉假日销售季可能确实非常棒。”在谈到最新推出的iPadmini时，他说，“非常难准确预测供需何时会达到平衡。”(完)

(编译/审校 张涛/侯向明)

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