独家：苹果调研电动汽车充电课题 或为其新业务方向

路透旧金山5月25日 - 据消息人士透露及对LinkedIn资料的查询显示，苹果(AAPL.O)正在调研电动汽车如何充电，并与充电站公司进行接洽，还招聘了这个领域的工程师。

矽谷传言苹果有生产电动汽车的计划已经一年多了。现在该公司似乎在进行基础设施及充电相关的关键软件方面的基础工作。

这些举动表明，苹果在从电动汽车的一个关键缺点--电池充电--入手。公共充电站不足，以及充电耗费大量时间等这些不足，可能是苹果的一个机遇。该公司的简洁设计理念使消费电子产品发生了巨大改变。

苹果拒绝为本文置评，该公司也从未公开承认在进行汽车项目。LinkedIn的资料及消息人士均未明确指出苹果在为电动汽车开发充电站。

去年汽车产业消息人士告诉路透，苹果正在研究自动驾驶电动汽车，(EV)，随着iPhone市场饱和，该公司在寻找新的收入来源。

一位知情人士称，苹果在向充电站公司询问它们的基本技术。此事未被报导，而且也与苹果员工的电动汽车充电无关，苹果已经向员工提供此项服务。消息人士并称，这暗示苹果关注的是汽车。

该消息人士称，充电服务公司也小心应对，害怕向这个潜在对手分享太多信息。

目前还不清楚苹果是想要研发自己的专利技术，比如像特斯拉汽车(TSLA.O)的超级充电网络，还是设计一套与市场上其他厂商产品兼容的系统。

路透联系的几家充电站供应商拒绝置评与苹果的接洽情况。苹果通常会要求潜在合作伙伴签署保密协议。

据一篇LinkedIn文章，苹果至少聘用了四位电动汽车充电方面的专家，包括前宝马汽车(BMWG.DE)雇员Rónán ó Braonáin，他在从事把充电基础设施与家庭能源系统整合，以及电动汽车、宝马汽车和公共设施之间通讯方面的工作。(完)