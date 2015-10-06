苹果供应商Skyworks将斥资20亿美元收购芯片商PMC-Sierra

路透10月5日 - 苹果供应商Skyworks Solutions (SWKS.O)表示，将以20亿美元现金收购芯片(晶片)生产商PMC-Sierra PMCS.O，以扩大其投资组合、客户基础及终端市场应用。

Skyworks称，PMC-Sierra股东每持有1股股票将获得10.50美元现金，较该股周一收盘价溢价37%。

“我们计划利用PMC的创新性存储系统、闪存控制器、光学开关和网络设备解决方案，扩展我们与部分全球领先的原厂委托代工(OEM)、委托设计制造厂(ODM)及新兴超大型数据中心客户的合作，”Skyworks的执行长David Aldrich在公告中说。

Skyworks预计该交易能很快增加公司获利。

Skyworks预计将用手头持有的现金和发行新债为交易融资。两家公司的董事会均已批准该项交易。(完)