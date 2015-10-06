苹果供应商Skyworks将斥资20亿美元收购芯片商PMC-Sierra

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月5日 - 苹果供应商Skyworks Solutions (SWKS.O)表示，将以20亿美元现金收购芯片(晶片)生产商PMC-Sierra PMCS.O，以扩大其投资组合、客户基础及终端市场应用。
Skyworks称，PMC-Sierra股东每持有1股股票将获得10.50美元现金，较该股周一收盘价溢价37%。
“我们计划利用PMC的创新性存储系统、闪存控制器、光学开关和网络设备解决方案，扩展我们与部分全球领先的原厂委托代工(OEM)、委托设计制造厂(ODM)及新兴超大型数据中心客户的合作，”Skyworks的执行长David Aldrich在公告中说。
Skyworks预计该交易能很快增加公司获利。
Skyworks预计将用手头持有的现金和发行新债为交易融资。两家公司的董事会均已批准该项交易。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。