以色列公司Cellebrite正在协助FBI解锁加密iPhone--报导

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透特拉维夫3月23日 - 以色列《新消息报》（Yedioth Ahronoth）周三报导称，以色列手机取证软件供应商Cellebrite正在协助美国联邦调查局（FBI）尝试对加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯的iPhone手机进行解锁。
报导援引未具名的行业消息人士称，如果Cellebrite成功打开手机，那么FBI将不再需要苹果(AAPL.O)的协助。
Cellebrite公司人士拒绝对此事置评。
美国一法官此前命令苹果编写新软件，以便让该嫌犯所用手机的密码保护功能失效。此事令苹果与美国司法部之间陷入法律纠纷。
双方原本定于周二对薄公堂，但一联邦法官周一同意政府的请求，推迟了开庭听证的时间，原因是美国检方称有“第三方”提供了一种可能打开加密iPhone的方法。
Cellebrite是日本Sun Corp(6736.T)旗下公司。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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