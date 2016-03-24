以色列公司Cellebrite正在协助FBI解锁加密iPhone--报导

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透特拉维夫3月23日 - 以色列《新消息报》（Yedioth Ahronoth）周三报导称，以色列手机取证软件供应商Cellebrite正在协助美国联邦调查局（FBI）尝试对加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯的iPhone手机进行解锁。
报导援引未具名的行业消息人士称，如果Cellebrite成功打开手机，那么FBI将不再需要苹果 的协助。
Cellebrite公司人士拒绝对此事置评。
美国一法官此前命令苹果编写新软件，以便让该嫌犯所用手机的密码保护功能失效。此事令苹果与美国司法部之间陷入法律纠纷。
双方原本定于周二对薄公堂，但一联邦法官周一同意政府的请求，推迟了开庭听证的时间，原因是美国检方称有“第三方”提供了一种可能打开加密iPhone的方法。
Cellebrite是日本Sun Corp 旗下公司。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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