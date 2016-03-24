以色列公司Cellebrite正在协助FBI解锁加密iPhone--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透特拉维夫3月23日 - 以色列《新消息报》（Yedioth Ahronoth）周三报导称，以色列手机取证软件供应商Cellebrite正在协助美国联邦调查局（FBI）尝试对加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯的iPhone手机进行解锁。

报导援引未具名的行业消息人士称，如果Cellebrite成功打开手机，那么FBI将不再需要苹果 的协助。

Cellebrite公司人士拒绝对此事置评。

美国一法官此前命令苹果编写新软件，以便让该嫌犯所用手机的密码保护功能失效。此事令苹果与美国司法部之间陷入法律纠纷。

双方原本定于周二对薄公堂，但一联邦法官周一同意政府的请求，推迟了开庭听证的时间，原因是美国检方称有“第三方”提供了一种可能打开加密iPhone的方法。

Cellebrite是日本Sun Corp 旗下公司。（完）