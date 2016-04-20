苹果过去两年拒绝中国对提供源代码的要求--法律总顾问

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿4月19日 - 美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)法律总顾问周二对国会议员称，过去两年中国当局要求苹果提供源代码，但苹果予以拒绝，回应美国执法机构对该公司技术安全立场的批评。
该公司在国会的证词凸显了最近苹果与美国联邦调查局(FBI)之间的核心分歧，即民间科技企业应当配合政府到何种程度。FBI要求苹果解锁与去年12月加州圣贝纳迪诺枪杀案有关的iPhone加密数据。
执法官员试图指控苹果可能出于商业目的向中国政府提供信息，但却拒绝配合美国获得刑事案件相关隐私数据的要求。
“我希望予以澄清，”苹果法律总顾问Bruce Sewell周二在听证会称。“我们没有向中国政府提供源代码。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。