苹果过去两年拒绝中国对提供源代码的要求--法律总顾问

路透华盛顿4月19日 - 美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)法律总顾问周二对国会议员称，过去两年中国当局要求苹果提供源代码，但苹果予以拒绝，回应美国执法机构对该公司技术安全立场的批评。

该公司在国会的证词凸显了最近苹果与美国联邦调查局(FBI)之间的核心分歧，即民间科技企业应当配合政府到何种程度。FBI要求苹果解锁与去年12月加州圣贝纳迪诺枪杀案有关的iPhone加密数据。

执法官员试图指控苹果可能出于商业目的向中国政府提供信息，但却拒绝配合美国获得刑事案件相关隐私数据的要求。

“我希望予以澄清，”苹果法律总顾问Bruce Sewell周二在听证会称。“我们没有向中国政府提供源代码。”(完)