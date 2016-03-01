纽约法官裁决当局不能强迫苹果解锁一宗毒品案涉案iPhone

美国当局去年10月要求苹果解锁布鲁克林一宗毒品案中涉案iPhone。

而今年2月，加州法官皮姆（Sheri Pym）命令苹果协助当局解锁加州一宗枪击案嫌犯的iPhone。

布鲁克林法官奥伦斯特恩（James Orenstein）作出裁决，称他无权命令苹果解锁布鲁克林毒品案中涉及的iPhone。

一位要求匿名的苹果高管在电话中对记者称，奥伦斯特恩作出的裁决对加州一案是个好兆头。加州一案引发全美围绕数字化时代打击犯罪与保护隐私之间平衡的争论。