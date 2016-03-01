纽约法官裁决当局不能强迫苹果解锁一宗毒品案涉案iPhone

标题新闻：埃及将根据IMF协议在6月底前取消对外币转账和存款的资本管制举措，并进行石油业改革
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路透2月29日 - 美国纽约布鲁克林区一名联邦法官周一称，美国政府不能强迫苹果 解锁纽约一宗毒品案中涉案iPhone。当前苹果与美国司法部正就是否解锁一宗枪击案涉案iPhone陷入僵持，纽约此项裁决无异于支持苹果拒绝协助解锁的立场。
美国当局去年10月要求苹果解锁布鲁克林一宗毒品案中涉案iPhone。
而今年2月，加州法官皮姆(Sheri Pym)命令苹果协助当局解锁加州一宗枪击案嫌犯的iPhone。
布鲁克林法官奥伦斯特恩(James Orenstein)作出裁决，称他无权命令苹果解锁布鲁克林毒品案中涉及的iPhone。
一位要求匿名的苹果高管在电话中对记者称，奥伦斯特恩作出的裁决对加州一案是个好兆头。加州一案引发全美围绕数字化时代打击犯罪与保护隐私之间平衡的争论。
这位苹果高管称，相比布鲁克林一案，美国政府在加州一案中提出的要求范围更广，其中包括强迫苹果修改其操作系统。
美国司法部一名代表称，司法部对奥伦斯特恩的裁决感到“失望”，计划要求同一地区一名级别更高的法官未来数日复审此事。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
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