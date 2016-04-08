美国FBI局长称解锁加州枪击案凶犯手机的方法对更新款iPhone无用

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透4月7日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）称，该局用来解锁加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯所用iPhone 5c的秘密方法对更新款的iPhone无用。
“我们有对一小部分手机管用的工具。”科米周三晚在俄亥俄州凯尼恩学院关于加密和监控的一个会议上称。
科米表示，相关技术对iPhone 5s及后来的iPhone 6及iPhone 6s不管用。iPhone 5c是在2013年推出的，已随着苹果更新款手机的上市而停产。
美国司法部3月时撤销了有关要求苹果提供协助的指令，结束了这场高风险的法律争端。该部当时称，已在未具名第三方的协助下，对加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯的iPhone手机进行了解锁。
路透没有立即联系到苹果方面及FBI置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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