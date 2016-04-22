FBI为解锁圣伯纳迪诺恐袭案枪手iPhone花费逾130万美元

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿（记者 Julia Edwards） - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四称，FBI为解锁圣伯纳迪诺恐怖袭击案枪手所使用iPhone花费的钱比科米未来七年零四个月的薪酬还多。
FBI和美国行政管理和预算局的数据显示，截至2015年1月，科米的年薪为18.33万美元。在没有加薪和奖金的前提下，科米未来七年零四个月的薪酬为134万美元。
这意味着FBI解锁此iPhone的费用是迄今公开的解锁费用中最高的，高于美国信息安全公司Zerodium为解锁iPhone所支付的100万美元。
科米在伦敦举行的Aspen Security Forum上发表演讲时被一名主持人问道FBI为解锁iPhone支付了多少钱。
“很多。比我未来七年零四个月的薪酬还多，”科米说道。“但我们认为这是值得的。”
美国司法部3月称，已经在第三方的帮助下解锁了此iPhone，撤销了对苹果(AAPL.O)的诉讼。
科米表示，FBI可利用解锁此iPhone的软件来解锁其他运行IOS 9系统的iPhone 5C手机。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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