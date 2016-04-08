美国FBI局长称解锁加州枪击案凶犯手机的方法对更新款iPhone无用

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马型运费走低
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月7日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）称，该局用来解锁加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯所用iPhone 5c的秘密方法对更新款的iPhone无用。
“我们有对一小部分手机管用的工具。”科米周三晚在俄亥俄州凯尼恩学院关于加密和监控的一个会议上称。
科米表示，相关技术对iPhone 5s及后来的iPhone 6及iPhone 6s不管用。iPhone 5c是在2013年推出的，已随着苹果更新款手机的上市而停产。
美国司法部3月时撤销了有关要求苹果提供协助的指令，结束了这场高风险的法律争端。该部当时称，已在未具名第三方的协助下，对加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯的iPhone手机进行了解锁。
路透没有立即联系到苹果方面及FBI置评。(完)
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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