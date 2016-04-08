美国FBI局长称解锁加州枪击案凶犯手机的方法对更新款iPhone无用

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月7日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）称，该局用来解锁加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯所用iPhone 5c的秘密方法对更新款的iPhone无用。

“我们有对一小部分手机管用的工具。”科米周三晚在俄亥俄州凯尼恩学院关于加密和监控的一个会议上称。

科米表示，相关技术对iPhone 5s及后来的iPhone 6及iPhone 6s不管用。iPhone 5c是在2013年推出的，已随着苹果更新款手机的上市而停产。

美国司法部3月时撤销了有关要求苹果提供协助的指令，结束了这场高风险的法律争端。该部当时称，已在未具名第三方的协助下，对加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯的iPhone手机进行了解锁。