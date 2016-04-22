FBI为解锁圣伯纳迪诺恐袭案枪手iPhone花费逾130万美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月21日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四称，FBI为解锁圣伯纳迪诺恐怖袭击案枪手所使用iPhone花费的钱比科米未来七年零四个月的薪酬还多。

FBI和美国行政管理和预算局的数据显示，截至2015年1月，科米的年薪为18.33万美元。在没有加薪和奖金的前提下，科米未来七年零四个月的薪酬为134万美元。

这意味着FBI解锁此iPhone的费用是迄今公开的解锁费用中最高的，高于美国信息安全公司Zerodium为解锁iPhone所支付的100万美元。

科米在伦敦举行的Aspen Security Forum上发表演讲时被一名主持人问道FBI为解锁iPhone支付了多少钱。

“很多。比我未来七年零四个月的薪酬还多，”科米说道。“但我们认为这是值得的。”

美国司法部3月称，已经在第三方的帮助下解锁了此iPhone，撤销了对苹果 的诉讼。

科米表示，FBI可利用解锁此iPhone的软件来解锁其他运行IOS 9系统的iPhone 5C手机。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜