FBI为解锁圣伯纳迪诺恐袭案枪手iPhone花费逾130万美元

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月21日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四称，FBI为解锁圣伯纳迪诺恐怖袭击案枪手所使用iPhone花费的钱比科米未来七年零四个月的薪酬还多。
FBI和美国行政管理和预算局的数据显示，截至2015年1月，科米的年薪为18.33万美元。在没有加薪和奖金的前提下，科米未来七年零四个月的薪酬为134万美元。
这意味着FBI解锁此iPhone的费用是迄今公开的解锁费用中最高的，高于美国信息安全公司Zerodium为解锁iPhone所支付的100万美元。
科米在伦敦举行的Aspen Security Forum上发表演讲时被一名主持人问道FBI为解锁iPhone支付了多少钱。
“很多。比我未来七年零四个月的薪酬还多，”科米说道。“但我们认为这是值得的。”
美国司法部3月称，已经在第三方的帮助下解锁了此iPhone，撤销了对苹果 的诉讼。
科米表示，FBI可利用解锁此iPhone的软件来解锁其他运行IOS 9系统的iPhone 5C手机。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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