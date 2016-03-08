美司法部提交诉状 要求法官重新考虑要求苹果解锁毒贩手机案件

路透华盛顿3月7日（记者 Julia Edwards） - 美国司法部周一重新向纽约东区更高级别的法官提交了要求苹果解锁一毒贩iPhone手机的案件。

美国司法部称，此举与该部在一地方法官裁决其不能动用1789年的《全令状法》（All Writs Act）迫使苹果解锁手机之后的做法一致。

美国政府正在借助《全令状法》在加州一法院与苹果对峙。该法院的一位法官下令要求苹果对加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯法鲁克（Rizwan Farook）的手机进行解锁，苹果提出动议拒绝该命令，理由是这会创建可被犯罪分子及政府滥用的“后门”。

美国司法部在周一提交的诉状中，以加州法庭的裁决作为《全令状法》可被用来迫使苹果为手机解锁的证据。

“与此同时，2016年2月16日在加州中央地区法院，政府获得了要求苹果援助执法机构解锁加州圣贝纳迪诺大规模谋杀案一名枪手手机的《全令状法》命令。”美国司法部律师在诉状中称。

苹果执行长库克曾表示，愿将加州案件上诉至美国最高法院。

纽约案件涉及的手机属于Jun Feng，此人已经承认参与了甲基苯丙胺的分销案。美国司法部寻求解锁Jun Feng的手机，旨在寻找其他同谋。

“与这次一样，苹果曾多次按照《全令状法》命令，从iPhone手机提取数据，包括纽约东区法院签发的命令。”美国司法部在诉状中称。

美国司法部已要求地区法院法官Margot Brodie审理此案。（完）