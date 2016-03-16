苹果称美司法部要求其解锁iPhone一事会令开国元勋感到震惊

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透旧金山/华盛顿3月15日（记者 Dan Levine/Dustin Volz） - 苹果(AAPL.O)周二称，美国司法部要求其解锁iPhone手机一事会令美国的开国元勋“感到震惊”。
苹果正在对抗美国联邦调查（FBI）上月获得的一项法庭命令。该命令要求苹果编写新的可暂停密码保护功能的软件，以允许调查人员进入加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯法鲁克（Rizwan Farook）的手机。
苹果周二称，国会拒绝给予司法部迫使苹果提供帮助的授权。
“尽管沉默有时是意图的弱指标，但当国会积极考虑解决重大政策问题的立法、可又有意拒绝制定法律时，情况就不同了。”苹果称。
据苹果，政府也认为法庭可命令私人“去做司法部和FBI凭空捏造的任何事情。开国元勋会感到震惊的。”
美国司法部在声明中称，期待在法庭上回应苹果的异议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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