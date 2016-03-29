美国司法部终止要求苹果解锁iPhone的法律行动

路透旧金山3月28日（记者 Dan Levine） - 美国司法部周一终止了针对苹果的一项高风险的法律争端，称当局已经成功获得了加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯法鲁克的iPhone手机内的数据。

美国当局直至上周还坚持称没有别的办法获得该手机内的数据，唯有迫使苹果编写新软件来解除手机的密码保护。

司法部上月获得一份法庭指令，要求苹果编写该软件。但是苹果作出反击，称这项指令的要求过头了，将有损用户的电脑安全。

苹果周一拒绝立即置评。

美国官员上周表示，他们有希望在没有苹果协助的情况下解锁这部手机。

司法部周一递交给法庭的文件中称，“不再要求”苹果的帮助。文件称，司法部已经要求加州河滨市的联邦法官撤销有关要求苹果提供协助的指令。（完）