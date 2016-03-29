美国司法部终止要求苹果解锁iPhone的法律行动

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透旧金山3月28日（记者 Dan Levine） - 美国司法部周一终止了针对苹果的一项高风险的法律争端，称当局已经成功获得了加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯法鲁克的iPhone手机内的数据。
美国当局直至上周还坚持称没有别的办法获得该手机内的数据，唯有迫使苹果编写新软件来解除手机的密码保护。
司法部上月获得一份法庭指令，要求苹果编写该软件。但是苹果作出反击，称这项指令的要求过头了，将有损用户的电脑安全。
苹果周一拒绝立即置评。
美国官员上周表示，他们有希望在没有苹果协助的情况下解锁这部手机。
司法部周一递交给法庭的文件中称，“不再要求”苹果的帮助。文件称，司法部已经要求加州河滨市的联邦法官撤销有关要求苹果提供协助的指令。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。