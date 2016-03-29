美国司法部终止要求苹果解锁iPhone的法律行动

美国司法部周一终止了针对苹果的一项高风险的法律争端，称当局已经成功获得了加州圣贝纳迪诺枪击案嫌犯法鲁克的iPhone手机内的数据。美国当局直至上周还坚持称没有别的办法获得该手机内的数据，唯有迫使苹果编写新软件来解除手机的密码保护。苹果周一拒绝立即置评。路透