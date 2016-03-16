苹果称美司法部要求其解锁iPhone一事会令开国元勋感到震惊

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山/华盛顿3月15日（记者 Dan Levine/Dustin Volz） - 苹果 周二称，美国司法部要求其解锁iPhone手机一事会令美国的开国元勋“感到震惊”。
苹果正在对抗美国联邦调查（FBI）上月获得的一项法庭命令。该命令要求苹果编写新的可暂停密码保护功能的软件，以允许调查人员进入加州圣贝纳迪诺枪击案凶犯法鲁克（Rizwan Farook）的手机。
苹果周二称，国会拒绝给予司法部迫使苹果提供帮助的授权。
“尽管沉默有时是意图的弱指标，但当国会积极考虑解决重大政策问题的立法、可又有意拒绝制定法律时，情况就不同了。”苹果称。
据苹果，政府也认为法庭可命令私人“去做司法部和FBI凭空捏造的任何事情。开国元勋会感到震惊的。”
美国司法部在声明中称，期待在法庭上回应苹果的异议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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