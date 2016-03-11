美国政府称苹果有关手机解锁之争的言论是“错误”的

标题新闻：韩国媒体引述军方消息称，朝鲜(北韩)可能准备试射一枚新型升级版洲际弹道导弹
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(本文由路透中文网编译提供)
路透3月10日 - 美国司法部周四表示，苹果公司在与政府的手机解锁之争上的言论是“错误的”。
上月，美国一法院裁决要求苹果协助FBI，开发新软件并采取其它措施解锁加州枪击案凶手法鲁克的一部iPhone手机。
苹果并未执行法院命令，称政府的要求会开启可被犯罪分子及政府滥用的“后门”，且国会并未授权司法机构提出此类要求。
3月22日加州Riverside联邦法院将召开听证会，这一日期之前美国司法部还有最后一次提出上诉的机会。有关执法机构及情报机构应否能够监控数字通讯的争论长期存在，此次苹果与美国政府的手机解锁之争加剧了这一争论。
检方在简述中指出，苹果攻击称FBI的调查是“伪劣的”，并将自己塑造为“护卫美国民众隐私的主要力量”。
检方还称，苹果的言论“不仅仅是错误的，而且对法院、第四修正案、长久存在的先例和庄严的法律、民主选出的政府机构等等维护我们自由和权利的最有力的机构和制度，都饱含讽刺挖苦之意。”
美政府称苹果“蓄意提高技术壁垒”来阻止法院令状的执行。
苹果称政府的要求或将迫使公司向压制性制度低头以提供类似的协助。但司法部周四质疑苹果是否在行动上真正拒绝此类要求。
“根据苹果公司自己的数据，中国曾在2015年上半年要求苹果提供4,000部iPhone手机的信息，而苹果当时就交出了74%的数据，”检方写道。
苹果法律总顾问布鲁斯·斯维尔(Bruce Sewell)周四称检方的表述“像是控告”，并表示检方有关苹果向中国提供数据的说法是基于小道消息的“诽谤”。
斯维尔表示，暗指苹果蓄意阻碍政府授权搜查手机的说法是在侮辱苹果，并称公司的措施意在保护所有个人免受多重威胁。
苹果执行长库克曾表示，愿将加州案件上诉至美国最高法院。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19