苹果拒绝协助解锁手机未赢得消费者额外加分--民调

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jim Finkle

路透3月22日 - 据路透/益普索的一项全国民调，多数美国人信任苹果能保护他们的个人信息免遭黑客入侵，但他们并不认为苹果在这方面的能力强于谷歌、亚马逊和微软。

调查结果发布于周一晚。当下美国司法部正与苹果展开法律交锋，要求后者协助解锁加州枪击案嫌犯之一的iPhones手机。

美国司法部与苹果原定于周二听证，但加州Riverside联邦法官周一晚应美国政府要求，同意将听证延后。此前美国检察官表示，已有一“第三方”提供可能的解锁方法。

据3月11至16日进行的这项民调，被问及是否信任苹果能保护他们的数据免遭黑客入侵时，60%的受访者称，他们强烈同意或者有点同意。

这与Alphabet 旗下谷歌、亚马逊 以及微软 获得的结果一致。

民调发现，仅有10%受访者认为加密与密码保护等安全选项是购买新手机时最重要的考量。性能与价格的重要性远超安全选项，约有三分之一受访者分别将性能与价格列为购机时最重要的考量。

“安全性失效时，会让人们陷入麻烦，但这不是消费者买单的动机，”益普索民意调查人克里斯·杰克逊（Chris Jackson）表示。

杰克逊称，调查结果显示，苹果拒绝协助美国政府解锁手机并未赢得消费者额外加分。

调查访问了约1,703名成年人，涵盖了苹果、谷歌、亚马逊、微软、雅虎 和Facebook ，置信区间为正负2.7个百分点。

苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软和雅虎没有立即回应置评请求。

Facebook回复了一个声明，其中称“保护您的个人信息比以往更加重要，这就是安全性成为Facebook所有产品与设计的一部分的原因”。(完)