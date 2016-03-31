FBI或无需披露破解加州枪击案嫌犯iPhone所用的技术

路透华盛顿3月30日 （记者 Dustin Volz） - 美国联邦调查局（FBI）可能获准不必披露其破解加州枪击案嫌犯iPhone手机所用的技术，尽管美国政府有披露联邦机构发现的技术漏洞的政策。

按照美国“漏洞公正程序”（vulnerabilities equities process）的规定，政府本应支持披露安全漏洞，以便企业能够设计修复办法以保护数据。该程序为执法机构设有例外条款，且对于何时以及如何方须应用该程序，并无硬性规定。

苹果称，希望政府分享其破解iPhone安全保护的有关信息。但FBI可能选择保密。无法获取犯罪嫌疑人加密手机中的数据一直令FBI感觉受挫。

奥巴马执政期间组建的一个白宫团队可能作为审查人，以审查联邦机构发现的计算机安全漏洞，并决定是否应披露这些漏洞。

专家们称，政府有关此类审查的政策并不明确，所以很难预料是否会要求进行这种审查。“没有硬性和明确的规定，”白宫网络安全协调员迈克尔·丹尼尔（Michael Daniel）在2014年一篇有关“漏洞公正程序”的博文中表示。

许多安全研究人员认为，如果进行上述审查，上述白宫团队将不会要求FBI披露其利用的iPhone漏洞。

一些专家称，FBI可能完全可以避免这种审查，譬如在其用承包商的专利技术进行破解的情况下。

美国司法部一名高级官员在记者会上拒绝披露破解加州枪击案嫌犯iPhone所用的技术是否会用于破解其他手机，或者是否会与州和地方执法机构分享。

苹果称，希望政府提供有关破解技术的信息，此外没有其他评论。（完）