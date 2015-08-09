欧盟未能在苹果音乐串流交易中找到违法活动证据--报道

路透8月7日 - Re/code援引消息人士报道称，欧洲反垄断当局未能找到证据显示，苹果(AAPL.O)与唱片公司和在线音乐串流服务企业所签署的协议会阻止竞争对手进入其音乐串流平台。

欧盟执委会在4月开始调查，并向数家唱片公司发出问卷，希望获知他们与苹果交易的信息。

该报道援引消息人士称，这一调查并没找到任何违法活动的证据，但欧盟将继续监管市场。

Re/code援引知情人士称，监管机构正寻求从Spotify和其他音乐串流服务企业获得信息，以确知苹果对通过其线上商店提供的应用软件设下哪些限制。

苹果在6月推出新的音乐串流服务Apple Music，并向包括Jango、Spotify和Rhapsod等串流服务竞争对手提供App Store平台。

路透曾于7月报道，美国政府反垄断监管机关--联邦贸易委员会(FTC)正在深入了解，苹果对竞争对手的音乐串流应用程式的处理方式是否违反反垄断法规。

由于不在美国常规上班时间，未能立即取得苹果、欧盟和Spotify的评论。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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