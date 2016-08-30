欧盟将要求苹果向爱尔兰返还巨额退税款--消息（更新版）

路透都柏林/布鲁塞尔8月30日 - 据熟悉情况的消息人士告诉路透，欧盟执委会将在周二对爱尔兰与苹果(AAPL.O)之间的税负协议作出不利裁决，其中一位消息人士称，爱尔兰将被告知需向苹果追讨逾10亿欧元退税税款。

欧盟竞争事务执委维斯塔格将于1000GMT在布鲁塞尔针对一桩反垄断案召开新闻发布会。尽管未透露该案主题，但预计维斯塔格将详述她的判决，解释为何鼓励苹果向爱尔兰转移巨额利润的做法，违反了欧盟成员国不许给予一些企业不公平优势的法律规定。

该裁决有可能会激怒美国政府，之前美国政府曾指责欧盟打击美国企业的成功案例。

执委会在2014年指控爱尔兰规避国际税法，让苹果价值数以百亿美元计的获利避税，从而使苹果同意维持就业岗位。苹果和爱尔兰均否认指控，并称将对任何不利裁决上诉。

消息人士称，执委会将对其预期该追缴的税款金额提出建议，不过将由爱尔兰当局计算出确切的金额。

逾10亿欧元的补税单比起前几次欧盟执委会的追税案高出很多。欧盟执委会之前下令，荷兰对美国星巴克(SBUX.O)卢森堡对菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)收回税负协议下所优惠的税款，分别为3,000万欧元。

欧盟执委会在2014年对苹果展开调查时对爱尔兰政府表示，爱尔兰在1991年和2007年与苹果达成的税负规则等同于国家补贴，可能违反了欧盟法律。

执委会说该税负规则是“逆向设计的”，是为确保苹果在爱尔兰的纳税额为最低限度，而且根据苹果代表和爱尔兰税务官员之间的会议纪录，该公司之所以能获此税收待遇，是出于“聘雇考量”。

苹果在爱尔兰科克市有5,500名员工，为其欧洲员工数的约四分之一，苹果也是科克市最大民间雇主。苹果曾称该公司为在爱尔兰产生的全部获利缴纳，税率为12.5%。

美国财政部上周发表一篇白皮书称，欧盟执委会的税务调查背离了国际税收准则，将对美国企业带来巨大影响。欧盟执委会则回应称，对所有企业一视同仁。(完)