欧盟调查iPhone产品策略是否排挤对手

路透5月27日 - 《金融时报》报道称，欧盟执委会正在调查苹果iPhone是否利用反竞争的销售策略以及技术限制，以将其他竞争对手挤出欧洲市场。

据报道，上周发给几家欧洲移动网络运营商的问卷显示，欧盟执委会当前关注的焦点是经销协议，以判断其是否确保其他竞争对手不能得到更有利的经销条款，从而令苹果受益。

报道称，苹果表示其合同均遵循欧盟法规。

欧盟发起此项质询，是由于接到了移动运营商的投诉，质询目前仍在初始阶段。执委会首先要确定苹果在欧盟智能手机占据了主导地位，才能正式发起此项调查。但这点可能难以成立，因三星电子(005930.KS)的Galaxy手机在欧洲市场颇为畅销。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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