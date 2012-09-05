苹果9月12日举行发布会 可能发布iPhone 5

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山9月4日电---苹果公司(AAPL.O)邀请各界人士出席9月12日在旧金山举行的发布会，外界普遍预期届时将发布iPhone 5。
一向内容神秘的邀请函上有“即将到来”的字样，上面印有数字12--活动於12日举行，数字12投下的阴影则构成数字5，可能是暗示苹果最新款智能手机即将面世的线索。
苹果iPhone发布会是科技界最引人瞩目的活动之一。消息人士表示，新款iPhone的屏幕可能比目前的iPhone 4S更大、更高端。智能手机为苹果公司贡献了一半以上的销售收入。
一位消息人士称，iPhone 5可能拥有4英寸屏幕。iPhone系列手机自诞生以来一直采用3.5英寸屏幕。
过去数月间外界也猜测苹果可能会发布一款屏幕稍小一些的iPad，但苹果周二发出的电邮邀请函中对此并无任何暗示。
苹果此次发布会在旧金山芳草地艺术中心(Yerba Buena Center for the Arts)举行，该公司以往发布iPad等新产品时常常选择这里。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。