苹果称去年在美国本地供应商的花费达500亿美元

路透加州库柏蒂诺3月1日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周二表示，公司去年在美国本地供应商如3M(MMM.N)及康宁(GLW.N)等业者的花费约500亿美元，强调苹果对于在美国制造的承诺。

库克在一场年度股东会议上提供了先前从未公布过的数据，而这时候正是苹果因为在中国生产iPhone而面临来自美国总统特朗普的压力。苹果也打算与特朗普在以偏低税率汇回海外获利等议题上合作。

库克向股东表示，“我们总是在寻找更多的方法来协助我们的国家。我们知道美国是苹果的根。”

苹果股价目前正处于历史高位，因预期iPhone销售在2016年下滑后今年将改善。

这场在库柏蒂诺苹果总部召开的年度股东会否决了一项代理人提案，提案内容为让代理人可以有提名两位董事进入董事会。这项提案获得31.9%的赞成票。

股东们也否决了要求苹果高管必须保留股票直到退休的提案，此提案的赞成率为24.2%。

关于高管薪资的谘询性投票获得95.2%的支持。

苹果股价过去12个月大涨了41%，周四收盘小涨0.4%至136.99美元。(完)