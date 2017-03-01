苹果称去年在美国本地供应商的花费达500亿美元

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透加州库柏蒂诺3月1日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周二表示，公司去年在美国本地供应商如3M(MMM.N)及康宁(GLW.N)等业者的花费约500亿美元，强调苹果对于在美国制造的承诺。
库克在一场年度股东会议上提供了先前从未公布过的数据，而这时候正是苹果因为在中国生产iPhone而面临来自美国总统特朗普的压力。苹果也打算与特朗普在以偏低税率汇回海外获利等议题上合作。
库克向股东表示，“我们总是在寻找更多的方法来协助我们的国家。我们知道美国是苹果的根。”
苹果股价目前正处于历史高位，因预期iPhone销售在2016年下滑后今年将改善。
这场在库柏蒂诺苹果总部召开的年度股东会否决了一项代理人提案，提案内容为让代理人可以有提名两位董事进入董事会。这项提案获得31.9%的赞成票。
股东们也否决了要求苹果高管必须保留股票直到退休的提案，此提案的赞成率为24.2%。
关于高管薪资的谘询性投票获得95.2%的支持。
苹果股价过去12个月大涨了41%，周四收盘小涨0.4%至136.99美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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