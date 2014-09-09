苹果邀请时尚界参加新品发布会

路透旧金山9月6日 - 苹果(AAPL.O)邀请顶级时尚编辑和博客作家参加其周二的发布会，所邀人数前所未有；这进一步表明苹果准备揭开智能手表的面纱。

苹果计划进军可穿戴技术领域，正在加强与时尚界的联系。

智能手表将是苹果首席执行官库克接替乔布斯后推出的首个真正新产品。一些时尚媒体编辑对路透表示，他们首次受邀参加9月的苹果新品发布会，他们认为这确认了苹果将推出智能手表。

“我猜测是因为他们准备推出可穿戴设备，”《嘉人》杂志特写和特别项目负责人Lea Goldman表示，这是其首次受邀。“这表明苹果重视进军时尚界。”

苹果拒绝置评。

时尚网站Refinery29健康和科学总监Kelly Bourdet指出，苹果决定邀请时尚编辑是“对时尚界的认可”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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