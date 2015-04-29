苹果第二财季表现亮眼 缓解投资者对公司增长担忧

路透4月28日 - 美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)第二财季表现超出预期，因假日购物季iPhone销售创纪录，打消对公司高速增长能否持续的担忧。

苹果股价周二盘初触及纪录高位134.54美元，过去一年涨逾60%，是美国估值最高的上市公司。

股价随后回落，收盘跌1.58%，报130.56美元。

不过当公司公布的业绩轻松胜过华尔街预测后，周二鲜有分析师对该公司的前景表示质疑。

“大量利好消息支撑股价，我们看到一些投资者稍作歇息，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives对路透称。“我们完全相信股价随后有大量上涨潜力。”

苹果第一财季iPhone销量达到7,450万部，一些分析师和投资者曾担心，iPhone销量可能已在当季见顶。据市场研究公司StreetAccount的数据，该公司第二财季销售了6,120万部iPhone，超出分析师平均预估的5,730万部。

花旗集团分析师Jim Suva在客户报告中称，苹果的预期市盈率为14.6，远远低于标准普尔500公司的平均水平17.2，估值具有吸引力。

“我们认为，市场预期并未将iPhone 6对苹果营收和每股盈余的提振作用完全纳入考量，”Suva说。

至少有16家券商上调了苹果的目标价，最高上调至每股195美元。这意味着，到年底时苹果股价将飙升近50%，届时苹果市值将超过1.1万亿(兆)美元。

汤森路透StarMine估计，苹果的市场隐含五年EPS增长率是10.5%，而StarMine自己计算的增幅是13%。后者在计算时会对预估较精准的分析师赋予更高权重。

分析师注意到苹果执行长库克的谈论，他称仅有约五分之一的iPhone活跃用户升级到使用公司的最新产品。

他们说，这表示潜在成长空间还很大。

摩根士丹利分析师估计，目前iPhone用户约有4.25亿，推测其中有超过一半的人可能在年底前更新换代。

许多分析师称，到年底时可能至少有5亿部iPhone在使用，部分归因于有更多使用谷歌(GOOGL.O)安卓系统智能手机的用户改用iPhone 6和6 Plus。(完)

(编译 王丽鑫/汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/张荻/郑茵)

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