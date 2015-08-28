苹果正在逼近可穿戴市场龙头公司Fitbit--IDC

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月27日 - 科技研究机构国际数据公司（IDC）称，苹果(AAPL.O)正在逼近可穿戴市场龙头公司Fitbit(FIT.N)。
IDC称，2015年第二季度Apple Watch出货量为360万部，仅次于Fitbit可穿戴健身与健康追踪设备440万部的出货量。
Apple Watch拥有许多与健康相关的特性和应用，被视为Fitbit追踪设备的最大竞争对手。
IDC称，第二季度可穿戴设备出货量增长三两倍至1,810万件。
“值得注意的是，Fitbit只销售基本的可穿戴设备--这个类别预期将在未来几年逐渐失去份额，这或令苹果成为可穿戴设备的下一个市场领导者，”IDC的报告称。
Fitbit今年6月上市时受到投资者热捧，股价劲涨高达60%。Fibit股价周三收于38.40美元，是首发价的近两倍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。