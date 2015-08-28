电子产业：苹果正在逼近可穿戴市场龙头公司Fitbit--IDC

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月27日 - 科技研究机构国际数据公司（IDC）称，苹果 正在逼近可穿戴市场龙头公司Fitbit 。
IDC称，2015年第二季度Apple Watch出货量为360万部，仅次于Fitbit可穿戴健身与健康追踪设备440万部的出货量。
Apple Watch拥有许多与健康相关的特性和应用，被视为Fitbit追踪设备的最大竞争对手。
IDC称，第二季度可穿戴设备出货量增长三两倍至1,810万件。
“值得注意的是，Fitbit只销售基本的可穿戴设备--这个类别预期将在未来几年逐渐失去份额，这或令苹果成为可穿戴设备的下一个市场领导者，”IDC的报告称。
Fitbit今年6月上市时受到投资者热捧，股价劲涨高达60%。Fibit股价周三收于38.40美元，是首发价的近两倍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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