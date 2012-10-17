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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 11:01 BJT

富士康承认大陆一工厂非法雇用童工

苹果最大的代工厂商富士康承认，旗下大陆一家工厂非法雇用童工，最小的年仅14岁。此事引发外界进一步质疑富士康的学生实习项目。中国劳工权益活动人士之前指责称，富士康及其他国内大型雇主因很难用低薪找到年轻的成年工人，就将实习生作为生产线工人的廉价来源。路透

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