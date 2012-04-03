问答：富士康提议减少加班 在华美国企业将被迫跟进

路透旧金山3月29日电（记者 Poornima Gupta）---美国公平劳工协会（FLA）对苹果(AAPL.O)代工厂商富士康在中国的三家工厂进行了长达一个月的调查，发现这些工厂问题重重，存在过量加班、加班费违规等一系列问题。

在苹果今年加入成为旗下成员，这家位於华盛顿的非营利组织从2月开始对富士康观澜、龙华和成都工厂进行了调查。苹果希望借助此举，消除外界对该公司漠不关心供应链上工人状况的指责。

富士康已经同意缩短工作时间，同时保持工人薪资福利不变以作为补偿措施。

在FLA发布调查报告後，路透就此事采访了该组织总裁Auret van Heerden。以下是采访的主要内容：

问：这样的解决方案是如何得出的？

答：我们与富士康的老板，还有其执行长、以及苹果高管（相关业务高级副总裁）进行了封闭会议。我们得到了各方高管的授权委托，他们对这些建议也持非常开放的态度。

富士康执行长郭台铭本人提出了许多建议，并决定提早一步采取措施。他决定不仅要循序渐进地改变，还真心希望能打破底线。他的决定完全符合相关规则……为这一行业其他公司设定了非常高的标准。

问：下一步工作是什麽？

答：苹果已经请求我们关注八至九家最关键的终端组装供应商，这项工作在年内将会继续。苹果是FLA的成员，该公司也有必须进行的常规尽职调查周期。我们不仅关注终端组装，还会采取更多风险分析方式，以确定风险最高的供应链中三级或四级违规程度，并开始对这些问题进行分析。

问：除了富士康，你们还会关注其他公司吗？

答：此事仍在计划中，因此目前无法告诉你们具体涉及到多少家公司。

问：缩短加班时间会影响产量吗？

答：我认为不会。他们无法承受产品供应出现中断，这也是这项计划在提出後过了一年时间才付诸实施的原因。很明显，他们需要增聘更多工人，来填补缩短的工作时间。

他们需要为增聘的工人建造宿舍，确保他们得到培训，以避免出现产量不稳定的情况。

富士康不仅仅是苹果的供应商，还为其它消费电子厂商代工，我猜比例占到消费电子厂商总数的50%，因此会有很多人被牵涉此事中。

问：这一做法的影响有多大，会否影响电子行业的供应链？

答：显然，苹果和富士康在其中两家最重量级的企业，既然他们两家联手推进改变，我真的觉得他们会为这一行业的其他公司设定标准。

你要是关注劳务市场状况的话，就会发现眼下中国劳务市场非常紧张，已经出现了用工短缺的问题。

富士康提出了这项不错的建议……这将开始吸引更多工人和更为出色的工人。因此，我认为他们的竞争对手迫于无奈也会提供类似待遇，以便能获得充足的工人。

问：富士康已经同意改进加班时间的建议，是你们的提议吗？

答：这是他们自己的提议，他们真的意识到了这一点。这项建议真的是他们提出的，他们决定这样做，并已在推进此事。他们知道必须在所有生产线上这麽做，否则其他生产线的工人就会抗议，要求获得同样的待遇。

问：进行这样的检查压力大吗，能否谈谈这方面的情况？

答：这无疑是我们迄今承接的一项最艰巨的工作，也是目前为止规模最大的工厂评估项目。光是在三周内采访3.5万名工人，就是一项充满挑战的任务。

我想说的是，我们在那里看到的情况与中国其他地方基本一致，因此没有任何惊讶之处。工作时间问题真的是在意料之中，更有趣的是我们还没发现的问题。

我们没有看到童工，也没有发现工资违规问题，同时也没有看到任何强迫劳动的现象。但我再次想说的是，这些情况与中国劳务市场形势非常相似。

我认为，最值得我们关注的是富士康同意将工作时间缩短至中国的法定标准，这不仅符合苹果的行为准则，还超过苹果的准则。这对我们而言是最大的意外。

问：这是否是中国劳务市场的分水岭，会否对中国的工资状况产生影响？

答：毫无疑问，中国政府已经明确表示，他们希望工资在未来5年能够以双位数继续增长，他们已经明确地释出了相关信号。他们甚至还做出了一些预测，因此我们会继续看到工资的增长。

我还认为，工人有了额外的休息时间，将意味着他们会更多地消费。这也符合中国政府的经济发展目标，即提振国内消费。从这一角度看，富士康将会成为榜样，这也是中国政府希望看到的。

问：这项协议会导致消费电子的供应出现问题吗？

答：不会。我可以确定的是，作出这项承诺时，他们已经进行了相关研究，也明确知道如何维持供应。

问：你将如何跟踪确定富士康是否进行这些变化？

答：我们将进行现场确认调查。我们已经制定了详细了行动计划，当中包括实际进展、指定负责人以及截止时间等。我们会继续公布最新进展，并公开发布报告。我们会密切关注这方面的进展。

问：这需要一年时间才能见成效，还是我们很快就会看到改变？

答：有些举措可立竿见影，有些则需一个月、三个月或六个月的时间才会收效。我们已经做了具体列表，随着推进还会跟踪检查。最重要的举措之一，即缩短工作时间，需要到2013年7月才能全部完成。

问：调查显示许多工人希望更多地工作，这似乎与苹果和富士康的努力方向相左。

答：这是一个有趣的现象。我们发现在许多发展中国家，工人们有抱负有热情。特别是对一些农民工而言，他们出来找工作是想在最短时间内赚更多的钱，因此他们愿意加班，尤其是在加班费较高的情况下。

我们的行为准则和法律标准之间也存在一些冲突，法律标准要求缩短工作时间，这就需要我们与工人进行非常、非常仔细的沟通，以免他们抵制这项计划。

问：苹果是否为此买单？

答：我没有参加他们将如何笑话成本的磋商会议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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