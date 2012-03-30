苹果富士康达协议 将改善工人待遇

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透旧金山3月29日电（记者 Poornima Gupta/Edwin Chan）---苹果(AAPL.O)周四称，已同意与其代工厂商富士康共同努力，改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境。这对於西方企业在中国经营方式具有里程碑意义。
富士康为苹果代工生产iPhone和iPad等产品。富士康将增聘数万工人，改变非法过度加班的做法，完善安全规章，并改善工人的住房和其他设施。
此前，美国独立机构公平劳工协会（FLA）对富士康在华工厂进行调查，发现多项违反劳动法的行为，如无薪加班和工作时间过长等。
苹果是全球最具价值企业，富士康则是中国员工总数最多的民营企业之一，是苹果的主要代工商。这两家企业在全球科技业均举足轻重，因此双方新近达成的协议，将在整个科技业掀起波澜。
此项协议也可能提高其他与台湾企业有代工协议的制造商成本，包括戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)等等。
这也许意味着其他要价更低的代工厂商有了更多的机会。
富士康表示，将把包括加班时间在内的每周工作时间减少至49小时，同时工人薪资须保持当前水平。
为抵消工作时间缩短对生产的影响，富士康将增聘数万工人，并将为此建造更多住房和食堂。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。