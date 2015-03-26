手机产业：苹果联手富士康3月底在中国推出iPhone以旧换新--彭博

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透3月26日 - 据彭博引述消息人士报导，苹果 计划联手富士康科技集团，在中国推出iPhone手机的以旧换新业务。
彭博称，根据这项计划，自3月31日起，消费者可以拿旧款iPhone手机，到中国的苹果商店折抵换购新产品。(bloom.bg/1bvwRH4)
中国消费者对大屏幕iPhone手机的需求旺盛，扶助苹果去年第四季获利创下纪录高位180亿美元。
苹果首席执行官库克曾表示，中国将超越美国，成为苹果的最大市场，彭博报导，他正在规划明年中之前将大中华区的苹果门店数量增加约一倍。
根据以旧换新计划，富士康将直接买下旧机，根据情况需要进行修复，然后在自己的电子商务网站FLNet和阿里巴巴 的淘宝等进行销售。
富士康也在磋商在实体店销售旧款iPhone手机，未来可能把以旧换新搬到网上进行。
彭博引述其中的一位消息人士称，中国的以旧换新计划目前只涉及苹果手机。
苹果拒绝置评，路透在正常工作时间以外暂时无法联系上富士康置评。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率