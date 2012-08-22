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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 10:07 BJT

苹果与富士康中国工厂劳工条件改善

苹果和富士康已改善中国工厂的工作和安全条件，但其聘请的审查机构警告称，最艰难的任务还在後面。公平劳工协会周二表示，苹果与富士康必须在2013年之前，将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一，以符合当地劳动法。

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