苹果与富士康中国工厂劳工条件改善

苹果和富士康已改善中国工厂的工作和安全条件，但其聘请的审查机构警告称，最艰难的任务还在後面。公平劳工协会周二表示，苹果与富士康必须在2013年之前，将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一，以符合当地劳动法。