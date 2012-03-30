富士康工厂员工想加班 称伙食差

焦点：特朗普国会演讲不再盛气凌人 对移民改革持开放态度
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。
路透旧金山3月29日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)产品组装工厂--富士康的中国工人都很年轻，而且以男性为主，他们中的很多人不住富士康提供的宿舍。
或许是因为伙食不佳。
华盛顿非盈利组织公平劳工协会（Fair Labor Association）对中国三家富士康工厂进行了一项调查，共有3.5万多名员工参与，结果表明，71%的受访者认为，工厂食堂伙食不好。
对於工厂食堂是干净卫生的假设，近48%的员工不予认可。
许多员工还愿意加班，挣更多的钱，这或难以实现，因预期将削减工时。
公平劳工协会主席范·赫尔顿（Auret van Heerden）在采访时称，这种情绪在中国打工者中间很典型。
“打工者找工作，希望在最短时间内，挣更多的钱。所以，他们要求加班，尤其是加班费高的时段。”
范·赫尔顿还指出，这或制造一些紧张局面，呼吁企业在执行合约时，与工人要进行“非常、非常小心地协商”。
近几年，苹果iPad和iPhone的主要生产商富士康因工作环境差，多名雇员自杀，一直是舆论的焦点。
公平劳工协会自今年2月起，对富士康深圳观澜工厂、深圳龙华工厂和成都工厂的工作环境进行调查。
**年轻一代打工者**
调查显示，富士康苹果代工厂员工的平均年龄为23岁，其中60%是男性。受访三家工厂有不到6%的员工年龄在16岁到18岁。
范·赫尔顿称，富士康近年来鼓励打工者自找住所。
“他们几年前就做出决定，提供食宿并非他们的核心竞争力。即使安置在园区的宿舍，我认为，他们也是转包给地产开发商。”
观澜住员工宿舍的工人比例为29.3%，龙华和成都分别为37.52%和69.61%。
约16%的受访员工称，宿舍“非常拥挤”，另有19%的人称“有点挤”。50%以上的受访员工选择“不适用於该问题”。
三家工厂多数员工是“操作员”，深圳两家工厂工程师的比例不到4%。公平劳工协会称，在成都，近11%的员工是工程师。
绝大多数受访者称，薪资水平无法满足其基本需要。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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