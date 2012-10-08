富士康否认郑州工厂发生大规模罢工

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透台北/旧金山10月6日电---台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪，称该工厂的生产照常进行。富士康为苹果(AAPL.O)代工产品。
位於纽约的劳工权益保护组织--中国劳工观察（China Labor Watch）此前称，富士康郑州工厂发生了工人罢工。而在几周前，苹果刚面向全球多个市场发售了iPhone 5。分析人士称，苹果已面临iPhone 5供应吃紧的问题。
中国劳工观察称，因产品质量控制过严，加上厂方要求在国庆长假期间加班，周五富士康郑州工厂约有3,000-4,000名工人罢工。
但富士康对此予以否认，称郑州工厂只是在几天前发生了两起小纠纷，但持续的时间很短。
富士康发布电邮声明称，任何关於工人罢工的报导均不属实，该工厂及其他富士康工厂没有出现停工，生产仍在按计划进行。
富士康称，郑州工厂的小纠纷发生在10月1-2日，事情很快就得到解决，厂方采取了相应措施，包括向出现问题的生产线增加人手等。
富士康还称，在国庆长假期间加班的工人是自愿的，该公司按照法律规定以日常工资的三倍支付加班工资。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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