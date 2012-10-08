富士康否认郑州工厂发生大规模罢工

路透台北/旧金山10月6日电---台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪，称该工厂的生产照常进行。富士康为苹果(AAPL.O)代工产品。

位於纽约的劳工权益保护组织--中国劳工观察（China Labor Watch）此前称，富士康郑州工厂发生了工人罢工。而在几周前，苹果刚面向全球多个市场发售了iPhone 5。分析人士称，苹果已面临iPhone 5供应吃紧的问题。

中国劳工观察称，因产品质量控制过严，加上厂方要求在国庆长假期间加班，周五富士康郑州工厂约有3,000-4,000名工人罢工。

但富士康对此予以否认，称郑州工厂只是在几天前发生了两起小纠纷，但持续的时间很短。

富士康发布电邮声明称，任何关於工人罢工的报导均不属实，该工厂及其他富士康工厂没有出现停工，生产仍在按计划进行。

富士康称，郑州工厂的小纠纷发生在10月1-2日，事情很快就得到解决，厂方采取了相应措施，包括向出现问题的生产线增加人手等。

富士康还称，在国庆长假期间加班的工人是自愿的，该公司按照法律规定以日常工资的三倍支付加班工资。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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