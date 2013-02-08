苹果遭知名对冲基金控告 面临数年来最重大股东挑战

路透纽约/旧金山2月7日 - 苹果多年来首次遭遇来自维权股东的重大挑战,对冲基金绿光资本(Greenlight Capital)周四控告苹果(AAPL.O),并要求苹果从手上1,370亿美元现金拿出更多回馈股东.绿光资本是由知名对冲基金经理人艾因霍恩(David Einhorn)创办.

除了面临这个罕见的挑战,苹果目前也遭遇股价大跌、智慧型手机及平板电脑市场竞争加剧、及产品创新能力等疑虑.

艾因霍恩接受CNBC专访时表示,苹果的思考模式还停留在"大萧条时期",导致公司囤积大量现金,只投资于最安全、收益率最低的证券产品.

苹果在1990年代曾经濒临破产,之后乔布斯(Steve Jobs)重返苹果,带领公司脱胎换骨,推出iPhone及iPad等产品风靡全球.过去的濒临倒闭经验,造成苹果对现金管理极度保守.

去年3月,乔布斯逝世仅几个月,苹果对股东不满公司囤积大量现金的批评作出回应,宣布派发季度现金股利,以及一项买回股票计划,将在三年时间回馈股东450亿美元.当时苹果的现金部位已达980亿美元.

艾因霍恩的诉讼是针对苹果提议从公司章程中取消发行优先股.他呼吁苹果股东在2月24日股东大会上否决这项提议,他并另行提议,要求苹果发行4%股息的优先股.

到周三时,苹果股价已较去年9月中旬的纪录高位下跌35%.苹果股价周四收高3%,至468.22美元.

艾因霍恩仍看多苹果股票,但表示该公司应该修正其"现金问题".他管理的绿光资本去年的表现不及行业平均水平,很大一部分原因是由于苹果股价在2012年底时大跌.

"该公司仍抱有大衰退后的心理状态.换一种说法,就像是人们经历过创伤后的想法一样...而苹果过去曾多次遭遇重创,所以有时会觉得手中的现金永远不够."艾因霍恩在CNBC表示.

很长时间以来一直抱怨苹果对待现金的态度极端保守的投资者,则基本上支持艾因霍恩的立场.

在接受路透专访时,艾因霍恩称他的请求在去年9月被苹果财务长奥本海默拒绝后,他在最近几周拜访了苹果执行长库克.据艾因霍恩说,库克对其与奥本海默上次的谈话并不知情.

"当我与库克谈到这时--实际上谈话持续了几周时间--他说并不清楚上次我与奥本海默之间的会面情形,也不了解谁是奥本海默的顾问.这让我感到吃惊."艾因霍恩对路透表示.

但苹果周四下午发起反击,称艾因霍恩就股东提议发起的诉讼是找错了方向.

"与绿光资本的声明相反,采纳第二项建议将不会阻止优先股的发行."该公司在声明中表示.

"目前,苹果的公司章程规定董事会可以不经股东批准而发行'空白支票'优先股.若第二项建议被采纳,我们的股东就将有权批准发行优先股."

**股价"完全误估"

越来越多的普通股股东要求苹果增加派息或回购股票,而艾因霍恩的举动有过之而无不及.他认为,发行优先股是较佳的选择,因为只需定期向股东支付固定股息,从而公司可以不必立即动用现金.

分析师称,另一个好处是优先股给企业投资者的派息最高可享受80%的免税,而且在资产负债表中不计入负债.但这一策略一般都在低成长企业受到欢迎,因为这些企业的资本利得缺少保证.

"这个想法很有影响,当我有机会向股东做解释时,多数人都会认为这是很好的双赢举措,"艾因霍恩对路透表示.

艾因霍恩在接受CNBC专访时指称苹果当前股价"完全误估",称该公司无需再以过去接近三位数的速度成长.

"我们知道,你们许多股东都对苹果的资本分配政策感到失望,"绿光在写给投资者的公开信中表示."苹果拥有相当于每股145美元的现金.作为股东,这就是你的钱."

艾因霍恩说,他建议苹果初次配发优先股,这样公司运营现金流中仅很小一部分比例资金就可以支付股息.

"苹果在2012年9月直接否决了这个构想,"他说,然后拒绝从章程中去掉取消优先股的提议.

分析师预计,随着苹果股价下滑,且其前景愈发黯淡,股东施压将增加.

截至2012年底，苹果手中的现金、美国公债等短期和长期证券总规模达到1,371亿美元,其中海外资产940亿美元.

苹果其他大股东是否会支持艾因霍恩的提议,仍需拭目以待.(完)

(编译 蔡美珍/徐文焰/李爽; 审校 王丽鑫/李春喜)

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