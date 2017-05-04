苹果将成立10亿美元先进制造业基金 促进美国就业

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透旧金山5月3日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周三表示，苹果计划成立一档10亿美元基金，投资从事先进制造业的美国企业。这是该公司创造美国就业机会的最新表现。
库克接受CNBC采访时表示，苹果将于5月稍晚公布该基金的第一笔投资。
库克还表示，苹果计划投资的项目，可能包括教人如何编写代码以制作应用程序(APP)，今年夏天将公布更多相关细节。
苹果近来宣布了一连串举措，以彰显该公司对创造美国就业机会的贡献。去年美国总统大选竞选期间，苹果成为特朗普的抨击对象，因其多数产品都在中国制造。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。