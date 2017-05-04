苹果将成立10亿美元先进制造业基金 促进美国就业

路透旧金山5月3日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周三表示，苹果计划成立一档10亿美元基金，投资从事先进制造业的美国企业。这是该公司创造美国就业机会的最新表现。

库克接受CNBC采访时表示，苹果将于5月稍晚公布该基金的第一笔投资。

库克还表示，苹果计划投资的项目，可能包括教人如何编写代码以制作应用程序(APP)，今年夏天将公布更多相关细节。

苹果近来宣布了一连串举措，以彰显该公司对创造美国就业机会的贡献。去年美国总统大选竞选期间，苹果成为特朗普的抨击对象，因其多数产品都在中国制造。(完)