美国个股：季报公布在即，基金经理人对苹果股价反弹并不买账

但Carter表示，苹果最近几年成长放缓，“可能吓跑一些成长型基金经理，”而派息又可能不足以吸引价值型基金经理。

苹果的远期市盈率低于14，相比而言，超速成长型股票Netflix的远期市盈率为近82。该指标亦在一定程度上反映出市场对苹果增长放缓的预期。

但华尔街有些投资者并不那么悲观，他们提到苹果高管最近的声明。苹果执行长库克(Tim Cook)已经承诺2014年推出新“产品类别”，高级副总裁Eddy Cue于5月表示，在他任职苹果的25年内，目前苹果的产品阵容是最佳的。

很多投资者预计，苹果将推出智能手表，进军可穿戴设备市场。分析师预计，今年秋季苹果将推出两款智能手机，包括一款5.5英寸手机，这让苹果进入三星帮助炒热的大屏幕手机市场。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据，总共只有四个积极管理的基金在投资组合中将9%或以上的资产投入苹果。而在2012年，有类似投资比例的基金多达46个。

S&P Capital IQ共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，基金经理不过度看好苹果，反而可能是苹果股价会继续大涨的迹象。他指出，基金经理们超配的公司股票往往在高位停滞，因为鲜有更多的新买家。

而且在重大产品问世前几个月，苹果股价通常上涨，因外界的期望会愈发浓厚。

“如果很多大型共同基金对会带来获利惊喜的公司持股都不多，那么这些公司股价就可能上涨，因这些基金会增持。”他说。(完)