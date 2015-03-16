《分析》“苹果”虽好也不能过量：基金经理偏爱苹果股票，酿投资隐患

全球贵金属：去年全球白银产量14年来首次下降--GFMS
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
在苹果的高持股比重，也帮助提振Burnham的基金表现，或许进而吸引更多投资者资金流入。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，Burnham的基金今年迄今上涨4.8%，涨幅较标普500指数高出约4个百分点。该基金还持有大量 Chipotle Mexican Grill 和Williams Companies 。
过去五年，该基金每年平均回报为14.3%，该表现略好于一般大型股基金。该基金的管理费率为1.36%，略高于均值。
其他大量持仓苹果股票，却不卖出的基金经理表示，他们并非一开始就打算让苹果持股比例偏高。
Upright Growth基金经理David Chiueh持有的苹果股票占总投资的13.4%，在理柏跟踪的多元化基金中为第二高比例。Chiueh表示，这主要是因为他2008年购买的苹果股票上涨了。对苹果投资配比第三高的BlackRock Science and Technology Opportunities Portfolio发言人称，根据该基金选择的指标--MSCI明晟全球信息技术指数，该基金(对苹果)配比不足。
其他大量持股苹果的基金已经开始减持。Mark Mulholland麾下Matthew 25基金属于非多样化基金，目前其投资组合资产中15.3%投资于苹果。
他预计该比重将降至10%，部分原因是，以价值角度来看，苹果的股票看起来不是那么有吸引力。(完)
(编译 李春喜/李婷仪/杜明霞；审校 蔡美珍)
路透纽约5月11日 - 汤森路透GFMS资深金属分析师Johann Wiebe周四称，2016年全球白银产量下降，为14年来首次减少，同时太阳能产业对白银的需求增至纪录高位。
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