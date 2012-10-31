《热点透视》高管暗斗或预示苹果黄金时代衰落

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran; 编译 王丽鑫
路透纽约10月30日电---苹果(AAPL.O)管理层暗斗,或许暗示着黄金时代终结.这家企业的过人之处一直是将艺术与设计完美融合.乔布斯的强烈意志曾使这两者暂时相安无事.在移动软件主管Scott Forstall离开後,软件和硬件都将由设计主管Jony Ive说了算.这是个大问题,因苹果需要两者兼顾.
Forstall多年来一直是软件方面一大主力.他与乔布斯一同在Next工作,後来又追随他回到苹果--先是帮助开发了Macs电脑OS X操作系统,然後又负责用於iPhone和iPad的iOS平台.
不过他的生硬作风和最近的错误决策让公司有充分理由看他离开,甚至连一句客套的工作评价都没有.他的生硬作风让他和Ive很难共事;而最近发布的苹果地图应用一团糟,让执行长库克(Tim Cook)被迫公开道歉.
当然乔布斯从来不怕辞掉不能胜任的员工.他当着在线服务部门MobileMe员工的面解雇该部门主管众人皆知.公司常常鼓励高管要直言不讳,这也帮助防止了委员会设计的糟糕软件被采用.乔布斯掌舵时,不仅能让Forstall和Ive这样两个自负的人一起工作,还能让他们发挥出最好的实力.
Ive将负责软硬件外观和人机互动,这或帮助苹果像乔布斯时代那样将两方面完美融合.高管变动也可能为苹果开启新的世界.
现在移动和Mac软件是由同一高管开发,这可能意味着公司产品对接更加顺畅.Ive的设计灵感或能帮助苹果进军计算机以外的领域--毕竟苹果手机的成功多数归功于iPhone的外观,而这主要是Ive的功劳.
不过苹果在过去十年的卓越成就来自於其出奇的平衡能力.高管争斗可能是公司失去平衡,泯为平常科技企业的第一个征兆.(完)
--译文审校 程琳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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