苹果和谷歌竞购柯达专利 初步开价1.5-2.5亿美元--报载

路透8月6日电---华尔街日报周一报导指出,柯达(Eastman Kodak)EK.N准备拍卖1,100项的数码专利,已接获包括苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在内的两组投资人标单,开价介於1.5-2.5亿美元.

宣告破产的柯达正在出售专利以偿债,该公司认为专利总值可能达26亿美元.柯达於1月诉请Chapter 11破产保护,因在消费者和竞争对手从软片摄影转向数码摄影之际,该公司未能跟上脚步.

周一未能马上连络上柯达的发言人士.

在破产标售中,标购金额可能会迅速攀升.北电网络2011年出售其专利组合,原先投标金额仅9亿美元,但到最後是以45亿美元售出.

柯达预定在周三上午起进行标售.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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