员工诉苹果、谷歌等四巨头互不挖人压工资的和解案有望获准

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透旧金山3月2日 - 美国加州圣何塞地区法官Lucy Koh周一似乎对一宗4.15亿美元的和解方案感到满意。这项和解方案将可了结技术人员指控苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)及另外两家矽谷公司互相串通压低薪资的起诉。
该法官之前驳回了3.24亿美元的和解提议，认为金额太低。在周一的聆讯中，她未对上述和解金额表示反对。
虽然Koh没有当庭宣布是否会初步批准新的和解协议，但她为最终签署4.15亿美元协议确定了再次聆讯的日期。
原告称，苹果、谷歌、英特尔(INTC.O)和Adobe Systems(ADBE.O)同意避免互挖墙角，从而限制了人员流动，也压低了员工薪资。
这桩反垄断集体诉讼于2011年提起，受到密切关注，因为相关公司可能被判巨额赔偿，同时本案也让外界有机会一窥美国部分精英科技公司的内幕。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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