乔布斯曾以专利诉讼威胁Palm勿挖苹果墙脚

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山1月22日（记者 Dan Levine） - 周二公布的法庭文件显示，苹果联合创始人乔布斯曾威胁，如果Palm首席执行官Edward Colligan不同意克制挖苹果雇员的行为，将对Palm发起专利诉讼。
五名科技行业员工起诉苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和英特尔(INTC.O)等企业非法密谋，消除人才竞争以打压薪水。乔布斯与Colligan之间的沟通因该诉讼浮出水面。
被告科技企业试图保密一些文件，但是加里福尼亚州圣何塞地区法官Lucy Koh拒绝了他们的部分请求，从而使乔布斯2007年与Colligan之间的沟通浮出水面。Colligan当时任Palm首席执行官。
原告称，根据Colligan宣过誓的声明，乔布斯建议消除两家公司在人才上的竞争。
“乔布斯还表示，如果Palm不同意，或将面临侵犯苹果多项专利的诉讼，”Colligan在声明中称。
路透周二未能联系到苹果的代表置评；也无法联系到惠普(HPQ.N)的发言人，惠普后来收购了Palm。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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