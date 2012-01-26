去年四季度iPhone在美市场份额超Android--研究

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透1月25日电（记者 Tarmo Virki）---周三发布的数据显示，在iPhone 4s需求强劲的拉动下，去年四季度苹果(AAPL.O)在美国智能手机市场的份额击败所有使用谷歌Android系统的智能手机总和。
调研公司Kantar Worldpanel ComTech称，苹果去年四季度在美国市场的份额同比倍增至44.9%，Android智能手机的市场份额则由50%跌至44.8%。
苹果周二晚发布财报，iPhone和iPad销售空前强劲，使其财报结果超出华尔街预期，苹果股价上涨8%，刷新历史记录。
与此形成鲜明对比的是，摩托罗拉移动(MMI.N)、宏达电(2498.TW)、索爱(6758.T)(ERICb.ST)等使用Android系统的手机商去年同期则遭遇销量下滑。
该调研公司全球消费者观察总监Dominic Sunnebo称：“圣诞期间，苹果在美国、英国和澳大利亚的销量保持强劲势头。在我们调查的九个国家中，iPhone销量增速远超Android手机。”
该公司指出，尽管诺基亚NOK1V.HE高调推出Lumia系列手机，但使用微软(MSFT.O)Windows Phone系统的智能手机在上述九个关键市场的份额仍不到2%。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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