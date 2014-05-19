苹果与谷歌和解智能手机专利诉讼

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透旧金山5月16日 - 美国消费电子公司苹果(GOOGL.O)与谷歌(GOOGL.O)旗下的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)同意和解双方之间所有关于智能手机的专利诉讼，结束了科技产业中最令人瞩目的官司之一。
双方在周五发表的联合声明中表示，这次和解不包括各自专利的交叉授权。
“苹果与谷歌还同意，在某些专利改革领域开展合作，”声明表示。
苹果与生产搭载谷歌安卓系统(Android)的手机厂商之间互指对方侵犯专利，在全球各地提起了数十宗诉讼。苹果共同创始人贾布斯曾称安卓是“被盗产品”。
据周五提交的一份备案文件，谷歌与苹果通知华盛顿的一家联邦上诉法院，他们针对彼此的诉讼应该解除。但其中不包括苹果针对三星电子(005930.KS)的诉讼。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
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