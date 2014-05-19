苹果与谷歌和解智能手机专利诉讼

路透旧金山5月16日 - 美国消费电子公司苹果(GOOGL.O)与谷歌(GOOGL.O)旗下的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)同意和解双方之间所有关于智能手机的专利诉讼，结束了科技产业中最令人瞩目的官司之一。

双方在周五发表的联合声明中表示，这次和解不包括各自专利的交叉授权。

“苹果与谷歌还同意，在某些专利改革领域开展合作，”声明表示。

苹果与生产搭载谷歌安卓系统(Android)的手机厂商之间互指对方侵犯专利，在全球各地提起了数十宗诉讼。苹果共同创始人贾布斯曾称安卓是“被盗产品”。

据周五提交的一份备案文件，谷歌与苹果通知华盛顿的一家联邦上诉法院，他们针对彼此的诉讼应该解除。但其中不包括苹果针对三星电子(005930.KS)的诉讼。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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