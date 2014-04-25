独家：苹果等科技巨擘同意出资和解合谋打压薪资诉讼

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透旧金山4月24日 -知情消息人士表示，包括苹果和谷歌在内的四家大型科技公司，已同意支付总计3.24亿美元，和解一项诉讼。该诉讼指控这些公司共谋压低矽谷的薪资水准，而庭审原订在数周后展开。
科技业员工在2011年对苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)、英特尔(INTC.O)和Adobe SystemsInc(ADBE.O)提出一项集体诉讼，指控这些公司和议不雇用彼此的员工，以避免薪资之争。这些员工计划在诉讼中要求30亿美元的赔偿。而根据反垄断法，赔偿金额可增至90亿美元。
这项诉讼备受关注，因赔偿金可能非常高昂，且可藉此一窥矽谷菁英的世界。诉讼的依据主要是苹果已故创办人贾布斯、谷歌前执行长施密特以及部分矽谷对手公司高管的电子邮件通讯，邮件中，这些高管在思考避免延揽彼此最有价值工程师的计划。
这些企业已坦承，确实有不聘雇的协议，但反驳了共谋压低薪资的指控。此外，他们也声称，员工不应被允许进行集体诉讼。
庭审原订在5月底展开，集体诉讼员工数约6.4万。
苹果、谷歌和英特尔公司发言人拒绝置评。Adobe公司代表称，该公司不承认有任何不法行为，但和解“是为了避免诉讼带来的不确定性、成本和纷扰。”原告一名律师--Lieff Cabraser Heimann & Bernstein的KellyDermody在声明中称，这项和解是“非常好的解决方案”。(完)
(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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