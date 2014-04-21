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国际财经 | 2014年 4月 21日 星期一 13:14 BJT

苹果和谷歌在吸引独家手机游戏方面展开竞争--WSJ

路透4月21日 -华尔街日报引述消息人士称，苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)在吸引游戏开发商方面展开竞争，希望热门游戏首先在自家操作系统支持的手机登陆。

华尔街日报称，两家公司都以在应用商店主页和推荐名单中提供优质版面来吸引开发商。

在美国正常工作时间之外，路透无法马上联系上谷歌和苹果置评。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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