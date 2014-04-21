苹果和谷歌在吸引独家手机游戏方面展开竞争--WSJ

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透4月21日 -华尔街日报引述消息人士称，苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)在吸引游戏开发商方面展开竞争，希望热门游戏首先在自家操作系统支持的手机登陆。
华尔街日报称，两家公司都以在应用商店主页和推荐名单中提供优质版面来吸引开发商。
在美国正常工作时间之外，路透无法马上联系上谷歌和苹果置评。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。