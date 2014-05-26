苹果和谷歌等公司同意支付约3.25亿美元和解员工薪资诉讼

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透5月23日 - 四家矽谷(矽谷)大型公司正式达成协议，支付3.245亿美元以和解员工的诉讼。这些员工起诉这几家公司达成默契避免彼此互相挖角，以免引发薪资战。
周四稍晚，加利福利亚州圣何塞联邦法院的文件披露了该项和解案。该案双方分别是苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)、英特尔(Intel)(INTC.O)、Adobe Systems(ADBE.O)四家公司，与大约64,000名员工。
诉讼有关方请求美国地区法官Lucy Koh在6月19日听证会上批准和解协议，但四名具名原告之一的Michael Devine表示反对，称和解太便宜了这些公司。
路透曾对和解金额进行报导，但此前未获官方证实。
这项诉讼备受关注，因赔偿金可能高达90亿美元，且可藉此一窥矽谷精英的世界。
按照周四的和解案，每位员工平均仅能获得数千美元。
在法院文件中，两家代表原告的律所表示，Devine的反对应该不会导致和解失败；他们认为，该和解金额对于反垄断案而言公平合理，也符合原告群体的最佳利益。
周五，Devine并未立即回复置评请求。(完)
(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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